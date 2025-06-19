Şırnak’ta görev esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Hasan Çoban’ın cenazesi, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’de ikamet eden Astsubay Çavuş Hasan Çoban, 17 Haziran Salı günü Şırnak’ta görev esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 23 yaşındaki genç askerin cenazesi defnedilmek üzere dün İzmir’e getirildi. Konak Çorakkapı Camii’nde bugün düzenlenen cenaze namazına Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, ailesi, yakınları, sevenleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çoban’ın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı. Hasan Çoban’ın naaşı, Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.