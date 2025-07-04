Çorum’un Sungurlu ilçesinde elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede dönüş yapmak isteyen L.B. idaresindeki 06 CCR 503 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen U.B. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.