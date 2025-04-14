İslam dünyasının en değerli emanetlerinden olan Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif ve Kadem-i Şerif gibi kutsal eşyaların yer aldığı Hadimü’l Haremeyn sergisi, Beypazarı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

İslam dünyasının en değerli emanetlerinden olan Kâbe örtüleri, Sakal-ı Şerif ve Kadem-i Şerif gibi kutsal eşyaların yer aldığı Hadimü’l Haremeyn sergisi, Beypazarı Tarihi Suluhan Kervan Sarayı sergi alanında ziyarete açıldı. 14-20 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek sergide geçmişten bugüne Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetler yer alıyor. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, serginin organizatörü Güvenç Taşar ziyaretçilere eserlerle ilgili açıklamalarda bulundu.