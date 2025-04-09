Hadimü’l Haremeyn Sergisi 14-20 Nisan tarihleri arasında Beypazarı Tarihi Suluhan Kervan Sarayı sergi alanında gerçekleştirilecek.

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İslam dünyasının en değerli emanetlerinden olan Kâbe Örtüleri, Sakal-ı Şerif ve Kadem-i Şerif gibi kutsal eşyaların yer aldığı Hadimü’l Haremeyn Sergisi Beypazarı Tarihi Suluhan Kervan Sarayı sergi alanında 14 -20 Nisan tarihleri arasında ziyarete açılacak.

Sergide ziyaretçiler, manevi değer taşıyan eserlerle hem tarihi bir yolculuğa çıkacak hem de İslam’ın kutsal emanetlerine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

Kaynak: İHA