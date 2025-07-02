Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu yıl hac farizasını yerine getirerek dönen hacılar ve ailelerini ağırladı. Programda hacılar, kutsal topraklarda yaşadıkları manevi tecrübeleri paylaştı.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edildi. Programda konuşan Başkan Söğüt, hac vazifesini yerine getirerek dönen tüm vatandaşları tebrik etti. Söğüt, "Rabbim hepimize hac gibi kutlu bir yolculuğu nasip etsin. Sizler bu yıl bu büyük nimete eriştiniz. Bizler de dualarınıza ortak olduk, hatıralarınızı dinleyerek bu manevi iklimi hissettik. Haclarınız mebrur, ibadetleriniz kabul olsun," dedi.

Program boyunca hacılar, kutsal topraklarda yaşadıkları manevi tecrübeleri, ziyaret ettikleri mekanları ve orada hissettikleri duyguları anlattı.