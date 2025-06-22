Gümüşhane’de kent merkezine kadar inen 3 yaban keçisi, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Doğal ortamdan şehir yaşamına uzanan bu nadir karşılaşma vatandaşların ilgisini çekti.

Gümüşhane kent merkezine bağlı Bağlarbaşı ve Eskibağlar Mahalleleri’nde bulunan dağlık arazide, 3 genç yaban keçisi insanlara ve araçlara oldukça yakın bir bölgede dolaşırken vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalledeki kayalık alanlarda otlayan ve zaman zaman birbirleriyle oynayan keçiler, bölge sakinlerinin büyük ilgisini topladı.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kayda aldığı görüntülerde keçilerin oldukça rahat davranması dikkat çekerken, kısa süren ziyaretin ardından hayvanlar yeniden yüksek kesimlere yönelerek gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yiyecek arayışına giren yaban keçilerinin zaman zaman yerleşim yerlerine yaklaşabildiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşları yaban hayvanlarına yaklaşmamalarını, onları beslememelerini ve rahatsız etmemeleri konusunda uyardı.