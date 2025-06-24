Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; Gömeç Belediyesi tarafından organize edilen "Artiz Mektebi" isimli oyun, Susurluk Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Ünlü sanatçı Müjdat Gezen ile Kandemir Konduk tarafından yazılan, yönetmenliğini Onur Bozhan’ın üstlendiği oyun Gömeç Belediyesi’ne ait Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde sergilendi.

İbrahim Yavuz, Beyza Elalmış, Uğur Şen, Öznur Ceylan, Atiye Yıldırım Padem, Meve Aslantekin, Sinan Gürkan, Enes Askar, Esra Karakaş, Bahar Takmaz, Kezban Asla, Ahmet Mustafa Yanar, Hasan Lafçı, Nilüfer Doğan, Simge Seyhan Akyüz, Refika Karbi, Bahadır Yıldırım, Kaan Sarıdaş, Yağmur Bade Tümer, Zeynep Takunyacı ve Vedat Takunyacı’nın görev aldığı oyuna tiyatro severlerin ilgisi yoğun oldu.

Hüseyin Kıvrak’ın ışık ve ses, Güliz Şahin ile Fulya Soylu’nun kostümlerini hazırladığı oyunun fotoğraflarını Deniz Karan, videolarını ise Y. Emre Taşdemir çektiği öğrenildi.

Konservatuarda okuyan öğrencilerin başından geçenleri ve öğretmen ile öğrenciler arasında yaşananların günümüz Türkiye’sine uyarlanarak sergilenen komedi oyunu; Gömeç Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Özdemir ile Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı’nın zarif eşi Sevgi Bağcı da, salonu dolduranlarla birlikte büyük bir ilgiyle izledi.

Sahnedeki sanatçıların ayakta alkışlandığı oyun sonunda, Gömeç Belediye Meclis Üyesi İsmail Özdemir, oyunun yönetmeni Onur Bozhan’a bir buket çiçekle teşekkür etti.

Özdemir; sahnedeki oyuncuların başarılı performanslarıyla sergilediği oyunun, Gömeç’te sergilenmesini sağlayan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel’in yanı sıra emeği geçen herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.