Gölbaşı Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Cevdet Kara Parkı’nda renkli bir organizasyon düzenledi. Gölbaşılı kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, eğlenceli oyunlar ve müziklerle unutulmaz anlar yaşandı.

Gölbaşı Belediyesi, Anneler Günü’nü Cevdet Kara Parkı’nda düzenlediği renkli bir organizasyonla kutladı. Etkinlikte Gölbaşılı kadınlar genel oyunlar ve müzik eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlar; çuvalla zıplama, halat çekme gibi oyunlarla neşeli anlar yaşarken, Ankara havaları ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi. Programa katılan kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Annelerimizin hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğinin bilincindeyiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da etkinliğe katılarak kadınların Anneler Günü’nü kutlarken "Hayatımıza anlam katan, bizleri sevgiyle büyüten ve karşılıksız emekleriyle geleceğimizi şekillendiren annelerimizin sevgisi, insan hayatındaki en güçlü bağlardan biridir. Bir çocuğun ilk öğretmeni, en büyük destekçisi ve en güvenli limanı annedir. Emekleriniz, sabrınız ve sevginiz, yarınlarımızın daha aydınlık olmasını sağlıyor. En kıymetli varlıklarımız, baş tacımız annelerimiz bizi millet yapan değerlerimiz ile aile ve toplum hayatımızın temel taşıdır. Anneleri baş tacı yapan, "Cennet anaların ayaklarının altındadır" sözünün idrakinde, annelerimizin hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğinin bilincindeyiz. Hayattaki en büyük yardımcı ve destekçimiz, yürüdüğümüz yolların rehberleri, umutlarımızı paha biçilmez emekleriyle aydınlatan annelerimize; bizlere göstermiş oldukları karşılıksız sevgiden, hiç bitmeyen sabırdan, şefkatten, fedakârlıktan, merhametten dolayı minnettarız. Tüm annelerin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hayatlarını evlatlarına adamış, yüreği sevgiyle dolu tüm annelere minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Etkinlikte katılımcılarla tek tek sohbet eden Yakup Odabaşı çocuklarla ve misafirlerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.