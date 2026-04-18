İlkbaharın gelmesiyle birlikte uzun göç yolculuğunu tamamlayan leylekler, Kırıkkale semalarında sürü halinde görülmeye başladı. Martılarla birlikte aynı alanda uyum içinde hareket eden leylekler, ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte uzun göç yolculuğunu tamamlayan leylekler, Kırıkkale Katı Atık Sahası çevresinde görülmeye başlandı. Anadolu semalarına dönen leylekler, yiyecek bulmanın kolay olduğu alanlara yöneliyor. Katı Atık Sahası çevresi de bu noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle bu dönemde sürü halinde görülen leylekler, zaman zaman gökyüzünde toplu halde süzüldükten sonra beslenmek için alana iniyor. Tesis çevresinde bulunan martılar da aynı hareketliliğe eşlik ediyor. Zaman zaman aynı noktada bir araya gelen leylekler ve martılar, doğadaki uyumu yansıtan görüntüler ortaya çıkarıyor.

Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Müdürü Hacer Şeran, baharın gelmesiyle birlikte leyleklerin yiyecek bulmanın kolay olduğu tesis sahasına geldiğini belirtti. Özellikle bu dönemlerde leyleklerin sürü halinde görülebildiğini ifade eden Şeran, araçların sahaya gelmesiyle birlikte alanda hareketlilik başladığını, leyleklerin de beslenmek için bölgeye indiğini söyledi.

Martıların da zaman zaman aynı şekilde sahaya geldiğini dile getiren Şeran, bu görüntülerle sık sık karşılaştıklarını kaydetti. Leyleklerin her yıl belli dönemlerde bölgede konakladığını belirten Şeran, gözlemlerine göre kuşların sonbahara kadar alanda kaldığını ifade etti.

Şeran, gökyüzünde sürü halinde uçup ardından toplu şekilde alana inmelerinin dikkat çekici görüntüler oluşturduğunu sözlerine ekledi.