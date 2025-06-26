Kartepe Belediyesi Genç Akademi’de bir yıl boyunca yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi alan öğrenciler, edindikleri dil becerilerini sergilemek amacıyla yıl sonunda İngilizce olarak sahneledikleri "Matilda" adlı tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıktı.

Genç Akademi’de yıl boyunca sürdürülen İngilizce eğitim programı, klasik yöntemlerin ötesine geçerek öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmelerini hedefledi. Tiyatro çalışmaları, bu eğitimin bir parçası olarak öğrencilerin telaffuz, tonlama, akıcılık ve özgüven kazanmalarını destekledi.

Hazırlık süreci boyunca öğrenciler yalnızca İngilizce öğrenmekle kalmadı; aynı zamanda takım çalışması, zaman yönetimi, sahne disiplini ve iletişim gibi hayat becerileri de edindi.

Gençleri tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlerimizin bu kadar kısa sürede İngilizce’yi bu düzeyde öğrenip sahneye taşıması gurur verici. Öğrencilerimizin sahnede sergilediği başarı, bizlere bu projenin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Kartepe’nin geleceği emin ellerde. Genç Akademi projesiyle her yıl daha fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.