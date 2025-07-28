Gaziantep’te bir meslek lisesinin mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahalesi’ndeki Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mobilya atölyesinde çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında kısa sürede yoğun duman oluştu. Atölyeden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okul masa ve sandalyeleri ile mobilyaların bulunduğu atölyede alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alınma çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.