Aliağa’da dün başlayan ve Foça ilçesi ormanlık alana sıçrayan yangına, gündoğumu ile birlikte havadan 6 helikopter ve karadan da 46 arazözle müdahale devam ediyor.

Aliağa Horozgediği Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Foça ilçesi sınırlarına ulaştı. Gün boyu hem havadan hem karadan yapılan müdahaleye rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler sebebiyle Ilıpınar Mahallesi’nde tedbiren bazı evler boşaltıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, havadan 6 helikopter, karadan da 46 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 9 dozer ile birlikte yangının biran önce kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.