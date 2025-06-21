Kırıkkale’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi, sahte kimlikle saklandığı adreste polis tarafından yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A., başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA