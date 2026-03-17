Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir tırın, önündeki servis araçlarına ve otomobillere arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. Yüklü olduğu için duramayan tırın neden olduğu kazada araçlar hurdaya dönerken, facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, sabah saatlerinde 75. Yıl OSB Mahallesi Firuz Kanatlı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; F.K. idaresindeki 06 EYH 931 araç ve 06 BZ 4961 dorse plakalı tır, hızla seyir halindeyken önündeki araçlara arkadan çarptı. Tırın yüklü olması sebebiyle duramaması sonucu; T.S. yönetimindeki 26 S 1247 plakalı servis minibüsü, S.Ş. idaresindeki 26 S 0240 plakalı servis aracı, O.Ö. kontrolündeki 06 MCV 85 plakalı otomobil ve H.K. idaresindeki 77 DC 042 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

12 yaralı hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada; 26 S 0240 plakalı serviste bulunan 9 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayrıca 26 S 1247 plakalı servisteki 3 kişinin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi. Toplamda 12 kişinin yaralandığı kazada, sürücülerin durumlarının iyi olduğu ve ağır yaralı bulunmadığı bildirildi.

Trafik tamamen durduruldu

Kaza nedeniyle Firuz Kanatlı Bulvarı'nın ilgili şeridinde trafik akışı tamamen durduruldu. Polis ekipleri yolda geçişe izin vermezken, araçların çekici yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bölgede trafik, araçların tahliyesinin ardından normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.