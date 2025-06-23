Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve il protokol üyeleriyle birlikte Esentepe’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kent yaşamına değer katması hedeflenen Esentepe’deki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aydoğdu, alanın Erzincanlı vatandaşlar için önemli bir sosyal yaşam ve dinlenme merkezi olacağını ifade etti.

Vali Aydoğdu, projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti.