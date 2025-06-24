Erzincan Valiliği ve Erzincan Motosiklet Kulübü iş birliğiyle "Güvenli Sürüş-Motosiklet Teori Eğitimi düzenleniyor. Eğitim, 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 19.30’da Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Eğitim, motosiklet kullanıcılarının trafikte daha bilinçli ve güvenli bir sürüş gerçekleştirebilmeleri amacıyla organize edildi. Etkinliğin eğitmenliğini Serhat Kılavuz üstlendi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, motosiklet sürücülerine yönelik teorik bilgiler paylaşılacak ve güvenli sürüşe dair temel kurallar detaylı şekilde ele alınacak.