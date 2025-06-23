Erzincan Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni bu yılda gerçekleşecek. Eylül ayında yapılması planlanan Toplu Sünnet Şöleni için başvurular başladı. Erzincan’da ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan çocuklar modern cerrahi yöntemlerle, steril şartlarda ücretsiz olarak sünnet ettirilecek.

Eylül ayında yapılması planlanan Toplu Sünnet Şöleni 23 Haziran - 04 Temmuz tarihleri arasında Çarşı Mahallesi TOKİ Konutları içerisinde yer alan Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne kayıt formu yoluyla yapılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Erzincan’da yaşayan çocuklarımızın bu mutluluklarını paylaşmaktan ve buna vesile olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu geleneğimiz inşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecektir" ifadelerini kullandı.