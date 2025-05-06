Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler işbirliğinde sevgi evlerinde kalan çocuklara ve personele gıda okuryazarlığı eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Gıda Okuryazarlığı Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuklar ve çocuklara hizmet verilmesinde görevli bakım personeli ile meslek elemanlarına yönelik gıda okuryazarlığı konusunda eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyüp Aytaç ve Gıda Mühendisi Derya Polat tarafından verilen eğitimde gıda okuryazarlığına ilişkin bilgiler aktarıldı.