Tarım ve Orman Bakanlığı’nın planlı üretime geçmesi ve yeni destekleme modelini devreye sokmasının ardından Erzincan genelinde yem bitkisi kontrollerine başlandı.

2024 yılında yaklaşık 258 bin dekarlık yem bitkisi ekilişinin gerçekleştirildiği Erzincan’da Yem Bitkileri Desteği kapsamında yem bitkisi ekimi yapan üreticilere ait arazilerde yerinde kontroller yapılıyor. Kontroller il merkezinde Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ilçelerde ise ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülüyor.

Sahada yürütülen çalışmalarda, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı parsellerin, alan bazlı yem bitkileri destekleme kapsamında yerinde kontrolleri yapılıyor.

Teknik personeller tarafından yapılan kontrollerde, ekili alanlar birebir ölçülerek üretimle ilgili doğrulamalar gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem tarımsal desteklemelerin etkinliği artırılıyor hem de yem bitkisi üretiminin takibi sağlanıyor.

Yapılan çalışmalarla, çiftçilerin doğru beyanları teşvik edilerek doğru planlama, verimlilik ve sürdürülebilir üretim hedefleniyor.