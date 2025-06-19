Erzincan’a yapımı için düğmeye basılan, Erzincan ekonomisine büyük katma değer sağlaması beklenen Erzincan İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Erzincan’da kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmaları devam ediyor. 1300 dekar alanda kurulacak olan Erzincan Besi OSB’nin toplam hayvan kapasitesi 17 bin baş olacak.

Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nde Erzincan Özel İdaresi (%50), Erzincan Belediyesi (%25), Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği(%7), Erzincan Ziraat Odası(%6), Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (%6) ve Erzincan Ticaret Borsası (%6) oranında pay sahibi olacak.

Erzincan’da hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlaması beklenen, kırmızı et üretiminin artırılmasında aktif rol oynayacak olan Erzincan Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmaları kış mevsiminin sona ermesinin ardından yeniden başladı.

Altyapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği Besi OSB’yi ziyaret eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan TDİOSB (BESİ) Yönetim Kurulu üyeleri ve OSB Müdürü Mustafa Emre Erdem devam eden çalışmaları yerinde incelediler.

Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Karayolu üzerinde Yalnızbağ-Dereyurt bölgesinde altyapı çalışmaları devam eden alanda yaz boyunca çalışmalar devam edecek.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’a yapılan yatırımın Erzincan’da büyükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacağını, bölgede istihdam oluşturacağını ve yan sektörlerle birlikte ekonomik döngünün sağlanacağını kaydetti.