Mersin’in Erdemli İlçe Müftülüğüne bağlı 23 yatılı Kur’an kursu ve 196 camide toplam 6 bin 800 öğrenci Kur’an eğitimine başladı.

Yaz Kur’an kursları eğitiminin ilk gününde Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur’an Kursunda minik öğrencilerle bir araya gelen Erdemli Müftüsü İbrahim Yiğit, ülke genelinde olduğu gibi Erdemli’de de yaz Kur’an kurslarında eğitime başlandığını belirtti. Kurslarda çocuklara verimli bir eğitim sunacaklarını ifade eden Yiğit, "Bu yıl 23 yatılı Kur’an kursumuzda bin 100 öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Yine 196 camimizdeki öğrencilerimizle birlikte toplamda yaklaşık olarak 6 bin 800 öğrencimize eğitim vermiş olacağız" diye konuştu.

Yiğit, eğitime katılacak çocuklara başarı dileklerinde de bulundu.