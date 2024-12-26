Gaziantep’te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emre Apartmanı ile ilgili davanın 7’nci duruşması görüldü. Duruşmada Emre Apartmanı’nın giriş katında bulunan dükkanların sahibi İsmet Şen tanık olarak dinlendi. Tanık İsmet Şen, “Emre Apartmanı’nın giriş katını Yapı Kredi inşaat halindeyken kiraladı. Kiraladıktan sonra iş yerinde tadilat yapmış. Aşağıya merdiven açarak oraya odalar yapılmış” dedi. Tanık Şen tarih eski olduğu için hatırlamadığını fakat dükkanları kiralayan bazı kiracıların dükkanlara asma kat yaptığını da iddia ederken görülen duruşma sonrası tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklanmasına karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı binanın enkazında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Yıkılan bina ile ilgili devam eden davada 7’inci duruşma Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya ilk defa katılan Emre Apartmanı’nın giriş katında bulunan dükkanların sahibi İsmet Şen tanık olarak dinlendi. Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhitler Ali E. ve Ahmet Y. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mimar Erol Ö. ve mühendis Nazım T., taraf avukatları, maktul ailelerin yakınları ve sanık aile yakınları katıldı.

Maktul avukatı ve mahkeme başkanı arasında gerginlik

Duruşmada maktul avukatı Gökçe Özdemir Kahraman ve mahkeme başkanı arasında gergin anlar yaşandı. Avukat Gökçe Özdemir Kahraman, “Burada diğer sanıkların da suçları görünüyor. Tutuksuz sanıklar en az 17 yıl hapis cezası alabilir. Fakat siz onları tutuksuz yargılıyorsunuz” derken mahkeme başkanı ise taraf tutmadığını herkese adil davrandığını söyledi. Tutuksuz sanıklar mimar Erol Ö. ve Mühendis Nazım T. de bir önceki duruşmada verdikleri ifadelerin aynısını vererek tutuksuz yargılamayı talep ettiler.

“Kolon kesilmiş”

Duruşmada konuşan maktul aile yakını Erol Aydaş, “Arkadaşım bina yıkılmadan birkaç yıl önce Emre Apartmanı’nın giriş katında bulunan dükkanlara kiralamak amacıyla bakmaya gitmişti. Fakat gittiğinde kolon kesildiğini görmüş. Çok fazla tadilatlar yapılmış. Arkadaşım bunu gördükten sonra dükkanı kiralamaktan vazgeçtiğini söyledi. Biz tüm suçluların en ağır cezayı almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Binada asma kat yapılmış”

Duruşmada söz alan sanık müteahhit Ahmet Y., “Binaya asma katlar yapılmış. Bundan benim haberim yok. Çünkü asma kat benden sonra yapılmış. Ben öncesinde her şeyi düzgün yaptım. Benim sorumluluğumda yıkılmadı bina. Belediye ekipleri gelip ruhsat verdi. Benden alındıktan sonra binada değişiklik yapılmış. Benimle alakalı bir durum söz konusu değil” şeklinde konuştu.

“Ben suçumu bilmek istiyorum”

Diğer tutuklu sanık müteahhit Ali E., “Ben raporlar çıksın diye ihbarda bulundum. Fakat kimse gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyor. Binanın yıkılması temelle alakalıdır. Ben binanın yıkılma sebebini öğrenmek istiyorum. Fakat benim haricimde hiç kimse binanın neden yıkıldığını öğrenmek istemiyor. Raporlar ortaya çıksın bende suçum ne bilmek istiyorum. Ben giriş kattaki dükkanları sattıktan sonra asma katlar, tadilatlar ve kolon kesme gibi şeyler yapılmış. Bunun suçlusu ben değilim. Gerçek suçlu kimse ortaya çıksın. Benim suçumda neyse bana söylensin. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar tutuklandı

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından tutuksuz sanıklar Erol Ö. ve Nazım T.’nin tutuklanmasına, bina ile ilgili ek raporun hazırlanmasına karar vererek davayı 28 Şubat 2025’e erteledi.