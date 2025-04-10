Amasya’da polis ekipleri, polis haftasında denetim yaptıkları vatandaşlara çikolata dağıttı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen bir sürücü emniyet müdürünün ceza yerine çikolata tadında uyarısından büyük ders çıkardı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yıl dönümü dolayısıyla denetimlerde vatandaşlara çikolata dağıttı. Geç saatlerde uygulanan denetimlere katılan Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, emniyet kemeri takmayan bir sürücüyle karşılaşınca önce çikolata verdirdi. Sonra da, "Sizden isteğimiz emniyet kemerinizi takmanız. Çünkü bu sayede şehrimiz ve sizler daha güvende olursunuz" sözleriyle uyarıda bulundu. Hatasını kabul eden sürücü Atalay Kılıç, "Mesafe kısaydı. Geç kaldık. Onun için kemer takmadık" sözleriyle kendini savunmaya çalıştı. İlk defa böyle bir denetime rastladığını belirten Kılıç, hayat kurtaran uyarısı nedeniyle Emniyet Müdürü Saraç’a teşekkür edip polis haftasını kutladı.

Bütün kurallara dikkat ettiği görülen denetimde kardeşinin de trafik polisi olduğunu anlatan sürücü Hülya Altın Şişman ise, "Tüm polis teşkilatının gününü kutluyorum. Onlara emanetiz ve onlara çok güveniyoruz" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Saraç, denetimlerde görev alan personeline çikolata, pasta ve çay ikramında da bulundu.