Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel’de ayın personeli etkinliği düzenlendi.

Otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, her zaman özverili çalışmalarından dolayı tüm personeline teşekkür ederek, "Her zaman olduğu gibi bu süreçte de gösterdiğiniz azim ve üstün gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu azim ve gayretlerimiz devam eder" dedi.

Otel olarak personellerinin moral ve motivasyonu açısından düzenli olarak bu tür etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Aksoy, "Amacımız personellerimizin moral ve motivasyona katkı sağlamak ve dolayısıyla gelen müşterilerimize hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu anlamda bu tür etkinliklerimizi yıl içerisinde düzenli olarak yapıyoruz. Personellerimiz de bu moral ve motivasyonla gayretlerine gayret ekliyor, daha güzel hizmet sunmaya çalışıyor. Bu da hem bizleri mutlu ediyor hem de misafirlerimizin otelimizden ve dolayısıyla ilimizden memnun ayrılmasına vesile oluyor" diye konuştu.

Ayın personeli seçilenlere ödüllerinin verildiği etkinlik, pasta kesimi ve ikramlarla sona erdi.