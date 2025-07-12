Elazığ’da sıcaktan bunalarak dükkanına giren ebabili atmaca zanneden esnaf, kuşa su verdi. Esnafın heyecanı izleyeni gülümsetti.

Elazığ’da sıcaklıkların gün içerisinde 41 dereceye çıkması hayvanları da etkiliyor. Bu çerçevede sıcaktan bitkin düşen bir ebabil kuşu, sanayi sitesinde bir dükkanın içerisine girerek düştü. Ebabili atmaca zanneden esnaf, kuşa su vererek serinletti. Ardından kutuya konan kuş, kendine gelince yeniden doğaya salındı. Ebabili atmaca sanan esnafın heyecanı izleyenleri gülümsetti.