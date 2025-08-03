Aksaray’da polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü ehliyetsiz çıkarken, sürücü ve araç ruhsat sahibine 37 bin 354 lira ceza kesildi.

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla trafikteki uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi’nde 68 AFV 247 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Hac Emirhan Y. (18) isimli sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira, araç ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Araç ise olay yerine çağırılan ruhsat sahibine teslim edildi.