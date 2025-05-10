Eğitim Gücü-Sen Engelsiz Eğitim Çalışanları Kurulu, 2 bin 590 engelli öğretmen ve eğitim çalışanına yönelik çalışma hayatlarındaki mevcut durumu tespit etme açısından anket çalışması gerçekleştirdi. Ankette, ders materyallerine erişim konusunda yüzde 46,6’lık kesimin uygun içeriklere ulaşabildiği, yüzde 34,6’sının hiç erişemediğini ve yüzde 18,8’inin yalnızca bazen erişim sağlayabildiği anlaşıldı.

Eğitim Gücü-Sen Engelsiz Eğitim Çalışanları Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı(MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde görev yapan 2 bin 590 engelli öğretmen ve eğitim çalışanına yönelik, çalışma hayatındaki mevcut durumu tespit etmeye yönelik 21 soruluk bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ders materyallerine erişim konusunda yüzde 46,6’lık kesim uygun içeriklere ulaşabildiğini belirtirken, yüzde 34,6’sının hiç erişemediğini ve yüzde 18,8’inin yalnızca bazen erişim sağlayabildiğini ifade etti. Bu ankette pedagojik eşitliğin sağlanamadığını ve engelli eğitimcilerin öğretim sürecinde sürekli dezavantajlı bırakıldığı anlaşıldı.

Elde edilen verilerin, okullardaki ve kurumlardaki tabloyu tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu belirten Eğitim Gücü-Sen Engelsiz Eğitim Çalışanları Kurulu, anketin engelli eğitim çalışanlarının karşılaştığı sorunların ciddiyetini gözler önüne serir nitelikte olduğunu aktardı.

Ankette katılımcıların yalnızca yüzde 35,1’inin kurumlarında yeterli fiziksel erişim düzenlemesinin bulunduğunu ifade etmesi, kamusal alanlarda engelli haklarının hâlâ ihmal edildiğinin ve bu eksikliğin eğitim kurumları gibi temel yapılarda dahi görmezden gelindiğinin açık göstergesi olduğu ifade eden Eğitim Gücü-Sen Engelsiz Eğitim Çalışanları Kurulu, ders materyallerine erişim konusunda yüzde 46,6’lık kesimin uygun içeriklere ulaşabildiğini belirtti. Kurul, yüzde 34,6’sının hiç erişemediğini ve yüzde 18,8’inin yalnızca bazen erişim sağlayabildiğini ifade etmesi, pedagojik eşitliğin sağlanamadığını ve engelli eğitimcilerin öğretim sürecinde sürekli dezavantajlı bırakıldığını gözler önüne serildiğini vurguladı.

Katılımcıların yüzde 35,5 oranının, kurumlarında engelli personele yönelik ayrımcılık yapıldığını gözlemlediğini belirttiğini ifade eden kurul şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim ortamlarında bile ayrımcı zihniyetin sürdüğünü ve kapsayıcılık anlayışının lafta kaldığını ortaya koymaktadır. Mobbing durumlarında yalnızca yüzde 30,6 oranında idari destek alınabildiği, buna karşılık yüzde 40,5 oranında destek alınamadığının beyan edilmesi, engelli çalışanların karşılaştığı psikolojik şiddet karşısında kurumların büyük ölçüde sessiz kaldığını ve bu sessizliğin kurumsal düzeyde bir duyarsızlığa dönüştüğünü göstermektedir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakatlarında engelli olduğu için önyargıya maruz kaldığını düşünenlerin oranı yüzde 23,7 iken, eşit değerlendirilmediğini hissedenler ve "bazen" işaretleyenlerle birlikte bu oran daha da yükselmekte, bu da liyakat ilkesinin engelliler söz konusu olduğunda sistematik biçimde ihlal edildiğini göstermektedir. Mevcut mevzuatların engelli çalışanların haklarını yeterince koruyup düzenlediğini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 2,3’te kalırken, yüzde 72,3 gibi ezici bir çoğunluk bu düzenlemeleri yetersiz ve dışlayıcı bulmakta, bu da hâlihazırda yürürlükte olan tüm yasal çerçevenin revizyona muhtaç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde engelli personele yönelik gerçekçi ve çözüm odaklı politikalar geliştirildiğini düşünenlerin oranının yalnızca yüzde 4,1 iken, yüzde 65,8 oranında katılımcı bu yönde hiçbir politika geliştirilemediğini belirttiğini aktaran Eğitim Gücü-Sen Engelsiz Eğitim Çalışanları Kurulu "Bu da mevcut yönetimin engelli çalışanlara dair sahaya dayalı etkili politikalar üretmediğini kanıtlamıştır. Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, engelli eğitim çalışanlarının yalnızca fiziksel şartlarda değil; mevzuat, ayrımcılık, psikolojik baskı, liyakat ve yönetsel irade bakımından da derin bir eşitsizlikle karşı karşıya olduğu ve kamu idaresinin bu alanda sınıfta kaldığı net biçimde görülmektedir" ifadelerine yer verdi.