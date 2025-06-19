İngiltere merkezli değerlendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından, sürdürülebilir kalkınma hedefleri dikkate alınarak hazırlanan 2025 Etki Sıralaması’na İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) başarısı damga vurdu. İEÜ, 30 ülkeden 2 bin 526 üniversitenin yer aldığı listede, Ege Bölgesi’ndeki tüm vakıf üniversitelerini geride bırakarak birinci oldu. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise 9’uncu sırada bulunan İzmir Ekonomi, dünya genelinde de 601-800 aralığında gösterilerek uluslararası alanda tanınmış birçok saygın üniversitenin önünde yer aldı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, "Üniversite olarak sadece akademik başarıya odaklanmıyoruz. Çevresel duyarlılık, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine de çok önem veriyoruz. Elde ettiğimiz başarı, bunun açık bir göstergesi" diye konuştu.

Times Higher Education tarafından açıklanan ‘Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması’nda, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlenen ‘17 dünya sorunu’ ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. Üniversitelerin araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim düzeyleri ile toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüldü. İzmir Ekonomi Üniversitesi, genel sıralamanın yanı sıra ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘İklim Eylemi’ kategorilerinde 201-300 aralığında; ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ ve ‘Amaçlar İçin Ortaklıklar’ kategorilerinde ise 301-400 aralığında gösterilerek büyük başarıya imza attı.

"Ortak emeğin sonucu"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, bir üniversitenin gerçek başarısının yalnızca bilimsel üretimle değil, topluma ve gezegene kattığı değerle de ölçülmesi gerektiğini söyleyerek, "Üniversite olarak eğitime entegre ettiğimiz her stratejimizde, Birleşmiş Milletler’in 17 küresel hedefini dikkate alıyor; öğrencilerimizi de bu farkındalıkla yetiştiriyoruz. Bu başarı, tüm akademik ve idari kadromuzun, öğrencilerimizin ve iş birlikçilerimizin ortak emeğinin sonucudur. Geçen yıl, genel listede 801-1000 aralığında yer alıyorduk. Bu sene ise katılımcı üniversite sayısı yüzde 20 artmasına rağmen, biz yerimizi daha iyi bir konuma getirerek 601-800 bandına yükselmeyi başardık" diye konuştu.

"Öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz"

Prof. Dr. Abacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversitelerin topluma, bulundukları şehre ve dünyaya karşı sorumlulukları var. Dünya genelinde kaynaklar azalıyor, küresel ısınmayla birlikte çevre tahribatı artıyor; buna karşın nüfus ise yükseliyor. Gençlerimize, çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek sağlamak için sürdürülebilirliğe önem vermeli, bu konuyu merkezimize almalıyız. Bu konuda üniversite olarak toplumu doğru yönlendirme ve geleceği doğru analiz etme görevini yerine getirmeliyiz. Dünya sıralamasında elde ettiğimiz konum, doğru yolda olduğumuzu ve başarılı işler yaptığımızı açıkça ortaya koyuyor. Sürdürülebilir gelecek için yaratıcı ve dönüştürücü çözümler sunan bir üniversite olarak, öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz."