Efeler Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) tarafından düzenlenen Dijital Oyun Tasarım Yarışması, Menderes Park'ta düzenlenen heyecanlı bir finalle sona erdi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in hayata geçirdiği ve gençleri teknoloji üretimine teşvik eden Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), Aydın genelindeki yetenekli gençleri bir araya getirdi. Menderes Park'ın ev sahipliği yaptığı Dijital Oyun Tasarım Yarışması'nda, Aydın'ın dört bir yanından gelen 46 öğrenci, 15 takım halinde kıyasıya mücadele etti. Gençlerin özgün fikirlerini kodlara döktüğü yarışmada, projeler jüri üyeleri tarafından titizlikle incelendi. Gün boyu süren heyecanlı bekleyişin ardından, dijital oyun dünyasına yeni bir soluk getiren ve dereceye giren takımlar belirlendi. Takımların ortaya koyduğu üretkenlik ve teknolojik hakimiyet, izleyiciler ve uzmanlar tarafından takdir topladı.

Yarışma sonunda; Aydın Fen Lisesi öğrencileri Alperen Yılmaz, Yavuz Demir ve Eymen Öge birinci, aynı okuldan Yusuf Giray İslam, Rüzgar Yurtsever ve Bertuğ Seyhan ikinci, özel bir lise öğrencileri Kuzey Doruk Köksal, Yiğit Ulaş ve Azra Zeynep Oral ise üçüncü oldu.

Yarışmanın final törenine bizzat katılarak gençleri yalnız bırakmayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin katılan takımlara sertifikalarını kendi elleriyle takdim etti. Başkan Yetişkin dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda takdim edileceğini ifade etti. Gençlerin teknolojiye olan ilgisinden büyük gurur duyduğunu belirten Başkan Yetişkin, 'Gençlerimizin dijital dünyada sadece tüketici değil, üretici olma yolundaki bu büyük adımları bizlere umut veriyor. Efeler'i bilimin ve teknolojinin merkezi yapma yolunda DİGEM çatısı altında gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Katılan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

DİGEM'in teknolojik imkanlarıyla hazırlanan ve Aydın genelinde büyük ses getiren organizasyon, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.