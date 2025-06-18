Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, çevrede paniğe neden olurken ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turanbey Caddesi no 601 adresinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.