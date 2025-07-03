Edirne’de tarihi Kavgaz Tabya’nın bulunduğu bölgede çıkan yangında otluk alan, ağaçlar ve tabya çevresi zarar gördü.

Yangın, Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan ve Balkan Savaşları’nda Edirne savunmasında kullanılan Kavgaz Tabya’nın üst kısmındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, otluk alan ve çevredeki ağaçlar zarar gördü. Alevlerin tabya yapısına da sıçradığı ve tarihi taş duvarlarda hasar oluştuğu belirlendi.

Kaplumbağa ve kirpikler de etkilendi

Yangın sırasında bölgede yaşayan kaplumbağalar, kirpiler ve çeşitli küçük canlılar yangından kaçarak yola çıktı. Vatandaşlar ve sağlık ekipleri, hayvanlara müdahale ederek güvenli bölgeye taşıdı.

Çevre sakinleri, şehir merkezinde sık sık yaşanan ot yangınlarına karşı daha kalıcı ve etkili tedbirler alınmasını istedi.