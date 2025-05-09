Aydın Eczacı Odası tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun talep gösterirken, sinirbilimci ve yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu, kadın ve erkek beyni arasındaki farkları anlattı.

Bilimsel Eczacılığın 186. yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştiren Aydın Eczacı Odası, nöroloji alanında uzun süren çalışmalar yapan sinirbilimci ve yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu’nu Aydınlılarla buluşturdu. Kadın ve erkek beyninin arasındaki farkları bilimsel makaleler ışığında mizahi bir dille anlatan Dr. Karaismailoğlu, "Kadın Beyni, Erkek Beyni" isimli kitabından uyarladığı söyleşiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Dr. Karaismailoğlu’nun kadın ve erkek beyni arasındaki farkları anlattığı etkinlikte Aydınlılar bir yandan unutulmaz bir akşam yaşadı. Bir yandan farkındalığın oluşmasını da sağlayan Dr. Karaismailoğlu, ayrıca bilim, beyin yapısı, aile ve gençlik üzerine önemli konulara da değindi.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Aydınlılara teşekkür eden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaaslan; "Bugün Bilimsel Eczacılığın 186. yılı etkinlikleri kapsamında halkımıza da açık bir organizasyon düzenledik. Dr. Serkan Karaismailoğlu ‘Kadın Beyni Erkek Beyni’ isimli söyleşide bizlerle birlikte oldu. Şu an gördük ki gerçekten talep çok yoğun. Halkımız teveccüh gösteriyor. Biz bundan çok mutluyuz. Bunun sonrasında da belki farklı bir etkinliklerde gene halkımızla birlikte olmayı açıkçası istiyoruz. Katılımları için değerli halkımıza, Serkan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca haftaya 14 Mayıs Eczacılık Bayramı’nı da çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Basın açıklamamız, kahvaltımız ve kokteylimiz olacak. Ayrıca 25. yıl plaket törenimiz olacak. Orada gene meslektaşlarımızla ve misafirlerimiz ile birlikte olacağız. Bu vesile tüm eczacılarımızın Eczacılık Bayramı’nı kutluyorum. Halkımıza da sağlıklı günler diliyorum" dedi.