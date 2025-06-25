Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Kübra Pamukçuoğlu, TRT Erzurum Radyosu’nun "Hayatın İçinden" programında Alkın Tolga’nın konuğu oldu.

28 Haziran 2025 tarihinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda 100’ü aşkın üniversiteyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Bilim Kafe Etkinliği-1 kapsamında, Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenecek "Âşıklık Geleneğinin Türk Kültürüne Katkısı" başlıklı etkinlik hakkında bilgi veren Pamukçuoğlu, "Bu başlık tesadüfi değil; kültürel mirasımızın da bilimsel yöntemlerle incelenebileceğini göstermek istedik," dedi.

Pamukçuoğlu, Bilim İletişim Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; "Liselerle Bilim Köprüleri Kurmak", "Ailelere Yönelik Bilim Sohbetleri", "Bilim ve Doğa Kampı", "Yapay Zekâ ve Yeni Teknolojiler Atölyesi", "Sanat ve Bilimi Buluşturan Projeler" ile "Yerel Medya ile Bilimsel İşbirlikleri" gibi başlıklarda toplumun farklı kesimlerini bilimle buluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek üniversitelerin bilgi üretimini sadece sınıf ve laboratuvar ortamında değil, toplumla iç içe bir yaklaşımla sürdürmesi gerektiğini vurgularken; "Bilimi ulaşılmaz olmaktan çıkarıp, toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyoruz," dedi.

Pamukçuoğlu son olarak programda, bu vizyonun hayata geçmesinde verdikleri destekler dolayısıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ekibine teşekkür etti.