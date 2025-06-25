Sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olan Kangal Balıklı Kaplıcası, ocak ayından bu yana kapalı bulunuyor. Mülkiyeti İl Özel İdaresi’nde bulunan ve özel bir işletme tarafından işletilen kaplıcada bulunan doktor balıklar, tedavi edeceği insanları bekliyor.

Sivas’ın Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan "Kangal Balıklı Kaplıca" dünyada sadece burada bulunan doktor balıklarıyla tanınıyor. Tedavi olmak isteyen sedef, egzama gibi cilt hastaları, 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşlarıyla şifa bulabiliyorlardı. Dünyada sadece Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olarak bilinen Kangal Balıklı Kaplıca, Bolu’da meydana gelen yangın faciası sonrası 31 Ocak tarihinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlenmişti. O tarihten bu yana kapalı bulunan kaplıca, tedavi için giden yerli ve yabancı turistlere hizmet verememeye başladı.

"Binlerce hasta mağdur edildi"

Kaplıcanın kapatılmasına ilişkin açıklama yapan işletmeci Yusuf Ünsal, "Balıklı Kaplıca; yalnızca ülkemizde değil dünyanın dört bir yanından gelen sedef ve egzama hastalarına şifa sunan doğal hastane konumumda bir kaplıca. İnsanlar Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı kaplıcaya devlet hastanelerinden sevk alarak gelebiliyorlardı. Böylesi bir yer her türlü resmi denetime zaten tabii. İl Özel İdaresi’nin ve ilgili kurumların veremediği tek bir belge ile bu belgede yapı kayıt belgesi bundan dolayı kaplıca iş yeri ve çalıştırma ruhsatı alamamıştır.31 Ocak tarihinde kaplıca mühürlendi. Yıllardır süre gelen bir sorun ve bu sorun hiçbir şekilde halledilemiyor. Mühürleme işlemi gerçekleştiği gün onlarca hasta adeta kapı dışarı edildi. O günkü hastalar ile bugüne kadar tedavi göremeyen binlerce hasta mağdur edilerek insanlık suçu işlenmiştir ve bu suç işlenmeye hala devam ediyor" dedi.

"Anayasa’nın 56.maddesi çiğnendi"

Ünsal, "Kaplıcanın mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait. Tesisin içerisindeki çoğu yapı 1964 ile 1974 yılları arasında yapılmış, işletme olarak da 1 adet 4 katlı 54 odalı bir otel ile tesisin birçok yönden geliştirilmesi yapılmış. Bunları yaparken de İl Özel İdaresi ile dönemin Bayındırlık Ve İskân İl Müdürlüğü’nün onayları alınmış ve denetlimler yapılmıştır. Milyonlarca sedef ve egzama hastasının doğal hastanesi olan ‘Balığı doktor suyu ilaç’ sloganıyla dünyada tanınmış ve kabul görmüş doktor balıkları tesis içerisinde bulunduğu alan ile otellerin yeri ayrıdır. Yani tedavi havuzlarıyla insanların tedavi oldukları binalar ayıdır. Binalarla ilgili sıkıntı mı var? Gerekli işlemler yapılsın. Yasalara mevzuatlara uygun şekilde düzenlensin. Bizim itirazımız buna değil. İnsanlar tedavi olma hakları ellerinden alınarak aslında Anayasa’nın 56.maddesi çiğnendi ve büyük bir insanlık suçu işlendi. Kaplıcanın su işletme ruhsatı 5686 kanun çerçevesinde şirketimize verildi. İnsanlığa karşı işlenen bu suçun son bulması için elimizden geleni hukuk çerçevesinde biz yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.