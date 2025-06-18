Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı kapsamında Bursa’da bulunan yerli ve yabancı konuklara kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı tüm hızıyla sürerken, yerli ve yabancı katılımcılar kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’da bulunan konukları ilk olarak teleferikle Uludağ’a çıkararak kenti kuşbakışı izlemelerini sağladı. Ardından Osmanlı’nın izlerini taşıyan Ulu Cami, Koza Han ve Hanlar Bölgesi’ni gezen konuklar, Bursa’nın köklü geçmişini büyük bir ilgiyle inceledi. Gezinin sonunda Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, konukları Tarihi Belediye Binası’nda ağırladı.

Öte yandan BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren SCADA Merkezi ve Dobruca İçme suyu Arıtma Tesisi , Aktif Yaşam Merkezi, Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Yeşil Kapsül, Trafik Yönetim Merkezi, BURULAŞ Raylı Sistemi, BESAŞ Ekmek Fabrikası’nı da ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen konuklar, Erdem Saker Botanik Parkı, Hayvanat Bahçesi, Hüdavendigar Kent Parkı, Cumalıkızık, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Yeşil Külliye, Irgandı Köprüsü, İnkaya Çınarı, Misi Köyü, Gölyazı, Zindan Kapı, Tophane Parkı ve Bursa surları, Kent Müzesi, İznik Lefke Kapı, İznik Ayasofya Cami, Roma Tiyatrosu ve Su Bazilikası’nı gezdi.