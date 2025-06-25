Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kamuya ait dijital platformlarda erişilebilirlik artık zorunlu hale geldi. Engelsiz dönüşüme hazır ve deneyimli teknoloji firmaları bu süreçte öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan genelgeyle, web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi tüm kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler, KİT’ler, özel sektör kuruluşları ve bankalar için yasal zorunluluk haline geldi.

Erişilebilirlik; özellikle engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata eşit katılımı açısından temel bir hak olarak tanımlanırken, bu kapsamdaki dijital altyapıların WCAG 2.2 ve A seviyesi kontrol listesi kriterlerine uygun hale getirilmesi için 1 ila 2 yıl süre tanındı.

Fazlanet BT A.Ş. yeni döneme hazır

Bu gelişmeler üzerine sektörde dijital dönüşüm çözümleri sunan Fazlanet Bilgi Teknolojileri A.Ş., kamu ve özel sektör için erişilebilirlik odaklı dönüşüm projelerine hız vermeye hazırlanıyor. Şirketin CTO’su Barış Bayram, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Fazlanet’in hem yazılım hem tasarım hem de erişilebilirlik testleri konularında yetkin ekipleriyle yeni genelgenin öngördüğü kriterleri hızlıca uygulayabilecek altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Barış Bayram: "Teknolojide adalet eşitlikle başlar"

Barış Bayram, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi: "Bugün artık teknolojiye erişim bir ayrıcalık değil, evrensel bir haktır. Cumhurbaşkanlığı genelgesi bu bakış açısını kurumsal düzeyde teminat altına alıyor. Biz de Fazlanet BT A.Ş. olarak, web sitelerinin ve mobil uygulamaların hem kod altyapısında hem de kullanıcı arayüzlerinde tüm bireyler için erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Teknolojide adalet, eşit erişimle başlar."

Danışma ve İzleme Komisyonlarına hazır proje desteği

Genelge kapsamında kurulan İzleme ve Danışma Komisyonları ile iş birliğine açık olduklarını belirten Bayram, kamu kurumlarının yanı sıra elektronik ticaret, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde hizmet sunan kuruluşların erişilebilirlik süreçlerinde teknik analiz, raporlama ve uyumlandırma hizmetleri verebileceklerini ifade etti.

Erişilebilirlik logosu için teknik partnerlik

Genelgede belirtilen, erişilebilirliği tescillenen kurumlara verilecek "Erişilebilirlik Logosu" kullanım hakkı için Fazlanet’in dijital danışmanlık ve izleme hizmetlerinin önemli bir referans noktası oluşturabileceğini aktaran Barış Bayram, tüm paydaşları birlikte çalışmaya davet etti.