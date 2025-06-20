Didim Belediyesi, geçtiğimiz günlerde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına lokma hayrında bulundu.

Didim Merkez Camii önünde, Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirilen lokma hayrına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Didim Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında kısa bir konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kısa bir süre önce yaşadığı elim kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in aziz hatırası için lokma hayrında bulunduk. Ferdi Başkan, Manisa’mıza önemli hizmetler kazandırmış, halkın gönlünde yer edinmiş kıymetli bir isimdi. Başta Manisalı hemşehrilerimiz olmak üzere, ailesine, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.