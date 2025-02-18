Adana’da otoyolda devrilen tır alevlere teslim oldu. Sürücü polis tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceyhan istikametine giden akaryakıt tankeri devrildi. Devrilmesinin ardından tanker yanmaya başladı. Bu sırada otoyolda görev alan polisler kazayı fark edip hemen olay yerine geldi. Polisler canları pahasına sürücüyü yanmaktan son anda kurtardı. Polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankeri söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada otoyol Ceyhan istikameti trafiğe kapandı. Tankeri söndürme çalışmaları devam ediyor.