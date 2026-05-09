Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan beton mikseri virajda devrildi; sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. İnegöl'den OSB'ye seyir halinde olan Savaş P. (47) yönetimindeki 16 YC 058 plakalı beton mikseri, rampa yukarı çıkarken virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA