Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi kapsamında, "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" tiyatro oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde prömiyer yapacak.

Sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olmaya aday olan, "Dracula: Bir Dehşet Komedisi"ni, karanlıklar prensini ince bir mizahla yoğrulmuş çarpıcı bir sahneleme ile seyirci karşısına çıkarıyor. Aşkın ve gizemin iç içe geçtiği, seyirciyi hem güldürmeyi hem de gotik atmosferiyle etkilemeyi amaçlayan oyunda, Kont Dracula’yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırıyor. "Dracula: Bir Dehşet Komedisi", 14 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde prömiyer yapacak.