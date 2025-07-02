Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Besni İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde, ilçede yaşayan depremzede çocuklar ile emniyet personelinin çocuklarına yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
Sinema Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, çocuklara önce çeşitli oyunlar oynatılarak eğlenceli anlar yaşatıldı. Ardından meslek tanıtımı yapılarak çocuklara polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Etkinlik, patlamış mısır ikramı eşliğinde film gösterimi ile devam etti.
Kaynak: İHA