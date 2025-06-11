UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 400 bin araç giriş çıkışı olurken, otellerdeki doluluk yüzde 80’e ulaştı.

"Sakin şehir" unvanına sahip Cittaslow ağı içinde yer alan "Kendini koruyan kent", "Osmanlı’nın parmak izi" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçe, 4 günlük bayram tatilinde turizmcilerin yüzünü güldürdü. Arnavut kaldırımlı sokakları, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprüleriyle ziyaretçilerini adeta açık hava müzesinde tarihi bir yolculuğa çıkardı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, bayram tatilinin değerlendirmesini yaparak kente olan ilgiden memnun olduklarını söyledi. Yetkililerden alınan verilere göre yaklaşık 400 bin aracın ilçeye giriş çıkış yaptığını aktaran Urgancıoğlu, "Konaklama tesislerimizde yüzde 80’e varan doluluk oranları gördük. Ancak Kurban Bayramı, bir şeker bayramı kadar yoğun geçmedi. Çünkü bu bayramda insanların bazı sorumlulukları oluyor ve bu durum seyahat kararlarını etkileyebiliyor" dedi. Yaz tatiliyle deniz sezonunun aynı döneme denk gelmesinin Safranbolu’daki hareketliliği bir miktar azalttığını ifade eden Urgancıoğlu, "Havanın birden ısınmasıyla birlikte tatilciler deniz kenarlarını tercih etti. Sanıyorum bu bayram Amasra biraz daha fazla ilgi gördü. Deniz kenarında olması nedeniyle sıcak havada insanlar denize yöneldi, dolayısıyla hareketin yoğunluğu biraz oraya kaymış olabilir" diye konuştu.

Tüm bu faktörlere rağmen Safranbolu’da yine de kalabalık, dolu ve canlı bir bayram geçirildiğini vurgulayan Urgancıoğlu, "Bir şeker bayramı gibi değildi ama yine de yoğun, kalabalık, dolu, güzel bir bayram geçirdik" ifadelerini kullandı.