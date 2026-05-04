Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Cumhuriyet Meydanı'nda tehlikeli anlara neden oldu. Meydanda bulunan Ilgın ağacının dalları şiddetli rüzgarın etkisiyle kırılarak yere düştü.

Olay sırasında ağacın altında kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kırılan dalların, hemen arkasında yer alan Atatürk Heykeli'ne isabet etmemesi ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde de polen yoğunluğu yaşandı. Rüzgarın etkisi ile karada bulunan molozlar denize sürüklenirken, çam ağaçlarının polenleri de deniz yüzeyinde birikti.