Samsun'da düğün salonundan çıkıp tartıştığı şahsı bıçaklayan damadın eniştesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.R. (27) kayınbiraderinin düğününe gitti. Bir ara düğün salonundan dışarı çıkan G.R. ile Y.A. (23) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.R., kelebek bıçakla Y.A.'yı sol karın boşluğundan bıçakladı.

Yaralanan Y.A., yoldan geçen aracı durdurarak kendi imkanlarıyla Samsun Şehir Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli G.R.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.R., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.