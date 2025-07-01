Çorum’un İskilip ilçesine bağlı bir köyde şap hastalığı vakalarının görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı köyde şap hastalığı vakalarının görülmesi sebebiyle İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karantina uygulaması başlatıldı. Alınan karara göre, köy içinde ve dışında hayvan otlatmak yasaklandı. Konuyla ilgili yapılan duyuruda, hayvanların köy dışına çıkarılmasının yasaklandığı her türlü hayvan alım-satımı ve hareketinin durdurulduğu ifade edildi. Karantina kurallarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildiği duyuruda, köy içinde ve köy dışında hayvanların otlatılmasının yasaklandığı kaydedildi.