Çorum’un Alaca ilçesine otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Değirmendere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevler köydeki evlere kadar ulaştı. Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.