Amasya’da temizlik işçileri çöp kamyonunun toplarını patlattığı çocuklara yeni top aldı. Yürekleri ısıtan o anlar kameraya yansıdı.

Merzifon ilçesinde Yunus Emre Mahallesi’nde belediyenin çöp kamyonu, konteynerde biriken çöpü yükleyip hareket ettiği esnada altına kaçan top ezilerek patladı. Çöp kamyonunun toplarını patlattığı çocuklar ise duruma üzüldü. Durumu fark eden temizlik işçileri Emrah Bardakçı, Kadir Öztürk ve Ömer Semiz, çocukları sevindirmek için 10 dakika içinde bakkaldan aldıkları 2 topla mahalleye geri dönerek oynadıkları alana bırakıp işlerine devam etti.

Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan yürekleri ısıtan o görüntüleri anlatan Emrah Bardakçı, "Konteynerdeki çöpü dökerken çıkan sesten bir şey anlaşılmıyor. Kamyon hareket etiğinde ‘güm’ diye patlama sesi duydum. Tekerin altında top patlamıştı. Çocuklar ağlayınca bizde etkilendik. Biz de babayız. 2 tane top alıp gelip aynı yere bıraktık" dedi. Bardakçı ve arkadaşları, kazara üzdükleri çocuklardan haklarını helal etmelerini de istedi.