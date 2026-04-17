ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ilçe finali, genç zihinlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Öğrencilerin stratejik hamleleriyle renklenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda gerçekleştirilen turnuva, öğrencilerin stratejik düşünme, problem çözme ve analitik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi. Kültürel mirasla modern zeka oyunlarını bir araya getiren etkinlikte öğrenciler, dereceye girebilmek için masalarda ter döktü. Turnuvanın final törenine katılan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Bu tür organizasyonların gençlerin bilişsel gelişiminde kritik rol oynadığını vurgulayan İke, 'Bu oyunlar sayesinde evlatlarımız sadece vakit geçirmiyor, aynı zamanda stratejik düşünme ve odaklanma becerileri kazanıyorlar. Bu süreç, gençlerimize planlı hareket etme ve karşılaştıkları sorunlara sistematik bir bakış açısıyla yaklaşma alışkanlığı kazandırıyor' dedi.

Öğrencilerin turnuva boyunca sergilediği kararlılığın umut verici olduğunu belirten Müdür İke, 'Öğrencilerimizin gözlerindeki pırıltı ve hamlelerindeki o kararlılık, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizin en büyük kanıtıdır. Üreten, düşünen ve strateji geliştiren bir nesil yetişiyor' ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Şahan İke, ilçe finalinde başarı göstererek il finallerine katılmaya hak kazanan öğrencilere başarılar diledi.