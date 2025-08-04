Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapımına devam edilen e-sınav merkezi ve Telekom santral binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapımı süren çalışmaların yakın takibini gerçekleştiriyor. Çayırova’da ihtiyaç duyulan e-sınav merkezi ile Telekom santral binasının yapımına başlandı. Tamamlandığında ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek ve Çayırova’ya önemli katkılar sunacak projeleri yerinde takip eden Başkan Çiftçi, ilk olarak Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yunus Ergüz İlkokulu’nun bahçesinde, Gebze Ticaret Odası (GTO) işbirliği ile inşa edilen e-sınav merkezinde incelemeler gerçekleştirdi. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "İlçemizde GTO ile yapımına başladığımız ve tamamlandığında önemli eksikliği giderecek olan e-sınav merkezi inşaatında incelemelerde bulundum." ifadelerini kullandı.

E-sınav merkezinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından, Başkan Çiftçi, Çayırova Mahallesi Ali Haydar Efendi Caddesi’nde inşasına başlanan Çayırova Telekom Santral Binası inşaatı hakkında da bilgi aldı.