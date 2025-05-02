Konya Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi Sesli yayın aracının önünde kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş açan iki şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Konya Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi Sesli yayın aracı 3 Mayıs 2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M. K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş, ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kurusıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır. Şüpheli M. K.’nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahısların, işyerinde evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 2 Mayıs 2025 günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı’nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır" denildi.